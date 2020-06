Poging beroving met geweld: getuigen gezocht

Een 28-jarige inwoner van Zaanstad werd zaterdagmiddag rond 14.30 uur overvallen door twee onbekend gebleven mannen. Zij spraken het slachtoffer eerst aan en probeerden hem vervolgens te beroven. Hierbij sloegen zij het slachtoffer waarop een gevecht ontstond. De man uit Zaanstad liep hierbij letsel op aan onder andere zijn hoofd en moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Door de politie is een buurtonderzoek gehouden.

De recherche doet onderzoek naar deze beroving en is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben in de omgeving van het Langepad of de Prunuslaan zaterdagmiddag tussen 14.15 en 14.35 uur, of die weten wie deze twee straatrovers zijn.

Van hen is het volgende signalement bekend:

Dader 1

licht getint uiterlijk

lengte: 160 - 160 cm.

leeftijd: 25-30 jaar

normaal postuur

sprak accentloos Nederlands.

Dader 2

licht getint uiterlijk

lengte: 180-185 cm

leeftijd: 25-30 jaar

breed en gespierd postuur

hij droeg een zwart trainingsvest en –broek.

Heeft u informatie over bovenstaand geweldsincident en heeft u dit nog niet gedeeld met de politie? Doet u dit dan alstublieft alsnog. Dat kan via tel.nr. 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Zaaknummer: 2020126982