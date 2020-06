Verdachte van gewapende straatroof aangehouden

Om even voor 03.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag kreeg de politie de melding binnen dat een man en een vrouw waren beroofd en mishandeld door een gewapende straatrover op het Stationsplein.

Omdat een signalement bekend was, is de politie in de omgeving op zoek gegaan naar de verdachte en zij troffen in de directe omgeving een 20-jarige man aan die aan het opgegeven signalement voldeed. Deze verdachte probeerde tevergeefs te ontkomen aan de politie. Hij werd aangehouden en hij bleek de beroofde spullen bij zich te hebben.

De verdachte, afkomstig uit Julianadorp, is ingesloten en zal vandaag worden verhoord door de recherche.

De recherche zet het onderzoek voort.

2020127526