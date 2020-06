Alerte getuige ziet kinderen met wapens

Meerdere agenten gingen rond 21.30 uur naar de eerdergenoemde omgeving om te zoeken naar deze jongens. Zij werden aangetroffen in een brandgang. De jongens (13 en 15 jaar) waren inderdaad in het bezit van twee wapens, maar deze bleken nep. Nepvuurwapens die lijken op echte vuurwapens zijn verboden. De wapenwetgeving verbiedt deze nepvuurwapens omdat ze dreigend kunnen overkomen. De wapens zijn dan ook in beslag genomen. De agenten gingen in gesprek met de jongens en hun ouders. De jongens worden verwezen naar Halt.