Controles door politie na klachten over overlast door scooterrijders

Hierbij zijn 36 personen bekeurd omdat hun scooter/ bromfiets de constructiesnelheid overschreed. Hun tweewielers moeten eerst opnieuw gekeurd worden voordat ze er weer de openbare weg mee op mogen. Verder is er 19 keer bekeurd voor verschillende verkeersovertredingen (denk daarbij aan door rood rijden of rijden op het fietspad waar dat niet mag. Daarnaast is ook een scooter in beslag genomen van iemand die al meerdere malen bekeurd was in verband met verkeersovertredingen.