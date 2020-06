Drugsdealer op heterdaad betrapt

Agenten zagen rond 22.45 uur op de Stationslaan een vermoedelijke drugsdeal tussen twee personen. Vervolgens werd de 46-jarige koper gecontroleerd. Hij bleek in het bezit te zijn van een gebruikershoeveelheid cocaïne. Andere agenten reden hierop achter de vermoedelijke dealer aan en controleerden hem even later op de Baliëndijk. In zijn auto werden tientallen ponypacks met cocaïne aangetroffen. Ook namen de agenten honderden euro’s aan contant geld in beslag. De 19-jarige man zit nog vast.