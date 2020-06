Hennepkwekerij aangetroffen in kelder van supermarkt

De politie kreeg zaterdagavond een melding van een sterke henneplucht bij de panden aan de Korvelseweg. Uit onderzoek bleek de geur sterker te worden ter hoogte van een daar gevestigde supermarkt. Via een deur die toegang verschafte naar de keldervan de supermarkt, stuitte de politie op een grote lekkage. Vanwege het gevaar door de zelf gefabriceerde stroomvoorziening in combinatie met de lekkage, kwam de brandweer en een medewerker van Enexis naar de locatie. Nadat de brandweer ’s nachts de kelder leegpompte, kon de politie zondagochtend 21 juni de hennepkwekerij ruimen. Er bleken rond de 200 planten te staan. Er is nog niemand aangehouden. De huurder van het pand is als verdachte aangemerkt.