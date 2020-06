Vrouw aangehouden na eenzijdig ongeval

De verdachte reed op zaterdag 20 juni rond 19.20 uur tegen de vangrail aan. Volgens getuigen zou ze kort na dat ongeval iets in de berm hebben gegooid. Toen agenten bij het ongeval aankwamen vonden ze in de berm twee flessen met lachgas. Op basis hiervan en op basis van getuigenverklaringen is de vrouw vervolgens aangehouden en haar rijbewijs ingevorderd. Ze is meegenomen naar het politiebureau.