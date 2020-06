Verdachten aangehouden voor steekincident

Eindhoven - De politie hield zondagochtend twee verdachten (40 en 20 jaar) aan in een woning in Eindhoven. De twee worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij een steekincident in de omgeving van de Schubertlaan in Eindhoven afgelopen nacht. De twee zijn meegenomen naar het bureau en ingesloten voor verder onderzoek.