Politie onderzoekt steekincident

Bij de woning is er tussen twee mannen een vechtpartij zijn ontstaan. Daarbij zou het slachtoffer gestoken zijn. De verdachte zou er vervolgens op de fiets vandoor zijn gegaan. De toedracht van het incident is nog onderwerp van onderzoek.

Getuigenoproep

Was u getuige van dit steekincident? Of heeft u meer informatie over wat zich zondagochtend bij de Cityflat in Geleen heeft afgespeeld? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).