Agent mishandeld, burgemeester sluit café na meerdere incidenten

De gemeente heeft besloten om het café aan de Rijssensestraat te sluiten voor een week. Burgemeester Raven: "Agenten handhaven de regels uit de APV, die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De uitbater van het café heeft zich niet gehouden aan de sluitingstijden uit de APV. Agenten kwamen naar het café vanwege klachten over geluidsoverlast. Als een bezoeker dan fysiek geweld gebruikt tegen een agent en de uitbater van het café niet de-escalerend optreedt, kan ik niet anders dan deze zaak in het belang van openbare orde en veiligheid voor bepaalde tijd te sluiten. Het is onacceptabel en schokkend dat er geweld tegen een agent wordt gebruikt in onze gemeente."

(2020282410)