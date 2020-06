Moord Henk Wolters gereconstrueerd in Opsporing Verzocht

‘Dit is een onderzoek waarvan we denken dat er mensen zijn die meer weten’, zegt de teamleider. ‘We willen dit heel graag oplossen. Er is in het wilde weg geschoten midden in een woonwijk. Het is een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. Als iemand meer weet, neem dan alstublieft contact op, desnoods anoniem of vertrouwelijk.’ Vorige week werd bekend dat er een beloning van €15.000 is uitgeloofd voor de gouden tip. ‘Hopelijk motiveert dat mensen om toch informatie te delen.’