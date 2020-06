Beelden woningoverval Annie M.G Schmidtweg Almere in Opsporing Verzocht

Het is zaterdag 15 februari, rond half negen in de avond, als er wordt aangebeld bij een huis aan de Annie M.G..Schmidtweg in Almere. Als de bewoners open doen worden ze bedreigd met een steekwapen en ontstaat er een worsteling. Uiteindelijk slaan de twee woningovervallers op de vlucht.

Dankzij een slimme deurbel is de woningoverval op camera vastgelegd. De twee verdachten zijn goed te zien op de beelden.

In het programma Opsporing Verzocht wordt dinsdagavondww uitgebreid aandacht besteed aan de woningoverval. De hoop is de aandacht zal leiden tot aanhoudingen in de zaak. Tips kunnen worden doorgegeven via 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook. Het nummer daarvoor is 0800-7000 of gebruik het formulier op de website van Meld Misdaad Anoniem.