Getuigen gezocht van vechtpartij Kloosterplantsoen

Op zaterdag 20 juni 2020 rond 19 uur kreeg de politie melding van buurtbewoners van een openlijke geweldpeging in het park Kloosterplantsoen aan de Panoven in IJsstelstein. Het incident vond plaats tussen 19 uur en 19.20 uur. In het park was al een grote groep tieners aanwezig, toen een groepje van 5 jongeren arriveerde. Er ontstond vervolgens een ruzie tussen een of meerdere personen uit beide groepen.

Een 14-jarige jongen heeft aangifte gedaan van mishandeling. Hij wist te ontkomen en vluchtte in de richting van een restaurant aan de IJsstelstraat. Andere jongeren gingen na de vechtpartij weg uit het plantsoen in de richting van de Weidstraat en Doelenstraat.

Help mee

De politie doet onderzoek naar het incident en is op zoek naar getuigen. Heeft u gezien wat er op 20 juni is gebeurd en heeft u nog niet eerder met de politie gesproken? Heeft u mogelijk camerabeelden? Of heeft u andere informatie die kan bijdragen aan het onderzoek? Dan komen we graag me u in contact. Vul hieronder het meldformulier in of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook.