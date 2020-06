Vierde aanhouding schietincident Cothen

Op donderdagochtend 26 maart wordt een 50-jarige man uit Cothen op de Ossenwaard in Cothen doodgeschoten. Een half uur later wordt er een verdachte aangehouden, een 20-jarige man uit Amersfoort. Hij bekent het slachtoffer te hebben neergeschoten. De recherche vermoedde echter dat er meer personen bij het plannen of voorbereiden van de doodslag/moord waren betrokken en zette het onderzoek voort.

Dat leidde op 9 juni tot de aanhouding van een 51-jarige vrouw uit Cothen en op 16 juni tot de aanhouding van een 28-jarige vrouw uit de gemeente De Ronde Venen. Vandaag op 22 juni is dus een vierde verdachte, een 19-jarige vrouw uit Cothen, aangehouden. Alle drie de vrouwen worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

Weet u iets?

Het onderzoek in deze zaak loopt door. Daarom is meer informatie nog steeds van harte welkom. Heeft u de politie nog niet gesproken, maar weet u iets over de dood van de 50-jarige man? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. U kunt ook uw tip ook anoniem doorgeven via 0800-7000 en op meldmisdaadanoniem.nl.