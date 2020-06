Aanrijding onder invloed

Omstreeks 16.15 uur reed de man in een personenauto over de Haarlemmerstraatweg. Hij kwam vanuit de richting Amsterdam. Vanuit tegengestelde richting kwam een 38-jarige man uit Almere eveneens in een personenauto. Doordat de Poolse bestuurder onvoldoende rechts hield, moest de tegenligger op het laatste moment nog uitwijken. Hij voorkwam hiermee een frontale botsing, maar kon niet voorkomen dat beide auto’s elkaar raakten. Hierdoor ontstond materiële schade.



De 46-jarige verdachte bleek alcohol te hebben gebruikt. Hij blies maar liefst 710 ug/l. Dat is ruim drie maal het voor hem geldende maximum van 220 ug/l. De man moest zijn (Poolse) rijbewijs inleveren.



2020128002