Autobrand

Heerhugowaard - De politie is op zoek naar getuigen van een vermoedelijke brandstichting die op maandagmorgen plaatsvond op de Spirealaan in Heerhugowaard. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).