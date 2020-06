Inbrekers mishandelen bewoners

Hulpdiensten werden gealarmeerd en beide slachtoffers werden direct naar het ziekenhuis overgebracht. Rechercheurs van Centrum/Noord hebben de zaak in behandeling en Forensisch specialisten hebben onderzoek gedaan.

Tijden het opmaken van dit bericht lagen de slachtoffers nog in het ziekenhuis.

De recherche is op zoek naar getuigen van dit ernstige incident, heeft u iets gezien of heeft u er informatie over neem dan contact op met de rechercheurs via 0900-8844. U kunt ook uw informatie anoniem doorgeven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Wilt u de informatie digitaal doorgeven dan kan dat door gebruik te maken van onderstaande link.