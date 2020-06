Politie zoekt getuigen steekincident Meernhof

Het slachtoffer is minderjarig en is overgebracht naar het ziekenhuis waar hij is behandeld aan zijn verwondingen. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan, maar het is nog onbekend wat de aanleiding is geweest van het steekincident.

De verdachte heeft het volgende signalement:

- Man

- Normaal tot breed postuur

- Rond de 1.80 meter

- Donkergrijze trainingsbroek

- Donker blauwe bodywarmer

- Capuchon over zijn hoofd

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u meer informatie die de recherche verder kan helpen in het onderzoek? Neem contact op met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaande tipformulier kunt u ook beeldmateriaal ter beschikking stellen aan het rechercheteam.