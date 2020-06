Update vechtpartij Pampuslaan en steekincident Ben van Meerendonkstraat

In de woning aan de Ben van Meerendonkstraat was een ruzie ontstaan tussen twee mannen. Bij deze ruzie is op enig moment gestoken. Het 21-jarige slachtoffer ging vervolgens naar buiten en werd later zwaar gewond aangetroffen in de Eva Besnyostraat. Hij werd zwaargewond en met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

Vrij snel na het incident kon de politie in de directe omgeving een verdachte aanhouden. Het betreft een 21-jarige Asmterdammer. Deze verdachte is naar een cellencomplex overgebracht en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris.