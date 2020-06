Jongen mishandeld bij recreatiegebied Noord AA, politie zoekt getuigen.

Omstreeks 19.35 uur ontving de politie een melding van een mishandeling ter hoogte van recreatiegebied Noord AA. Tijdens een gezellige dag op het strand ontstond er na een aantal pesterijen spanning tussen het slachtoffer en een andere groep recreanten. Toen het 16-jarige slachtoffer zijn irritatie uitsprak ontstond er een woordenwisseling waarna hij door twee jongens werd mishandeld.

Als gevolg van een klap viel de jongen op de grond en was hij volgens getuigen korte tijd buiten bewustzijn. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel. Op enkele lichte verwondingen na, gaat het naar omstandigheden goed met hem.

Signalement

Beide jongens worden geschat in de leeftijd van 15 - 16 jaar oud.

Dader 1:

- Ongeveer 1.75 cm lang

- Normaal postuur

- Blond haar

- Opvallend helder blauwe ogen

- Zwarte korte broek

- Zwart t-shirt

Dader 2:

- Ongeveer 1.85 cm lang

- Mager postuur

- Vermoedelijk had hij krullend haar

- Donkerblauw trainingspak met op de borst het merk Banlieu

- Droeg tijdens de mishandeling een capuchon

Getuigen

Bent u getuigen of heeft u na de mishandeling iets gezien of gehoord wat de politie kan helpen in het onderzoek? Dan komen wij graag met u in contact via telefoonnummer 0900 8844. Liever anoniem? Bel M 0800 7000.