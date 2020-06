Onderzoek naar brandstichtingen in Leidschendam gaat onverminderd door

Na een periode zonder brandstichtingen, werd er vrijdagochtend 19 juni rond 05:00 uur weer een auto in brand gestoken op de Prinses Annalaan in Leidschendam. In de nacht van vrijdag op zaterdag volgde een brandstichting op de Koningin Wilhelminalaan en van zondag op maandag was er rond middernacht een autobrand op de Schoorlaan. De recherche doet grondig onderzoek bij elke autobrand. Rechercheurs analyseren de branden en er vindt uitgebreid sporenonderzoek plaats. Daarnaast doet de politie buurtonderzoek en worden camerabeelden onderzocht.

Politie maatregelen in Leidschendam

Naast het onderzoek naar de daders van de brandstichtingen heeft de politie extra maatregelen genomen om de veiligheid op straat te waarborgen. Dit heeft voor zowel de gemeente Leidschendam-Voorburg als voor de politie de hoogste prioriteit. Elke nacht is er een continue extra inzet van surveillerende agenten. Deze surveillances worden zowel zichtbaar als onzichtbaar uitgevoerd. Samen met verschillende partners hebben de wijkagenten de doelstelling om in goed contact te zijn met bewoners.

Getuigen oproep

Onderzoek naar brandstichtingen is lastig omdat veel sporen opgaan in de vlammen. Daarnaast komen heterdaad aanhoudingen bij brandstichtingen weinig voor, omdat een autobrand razendsnel is gesticht. De samenwerking met bewoners is daarom essentieel voor het onderzoek. Ziet u iets verdachts, bijvoorbeeld personen die zich ophouden in de straat, bij personenauto’s of personen die op straat lopen met brandbare stoffen? Aarzel dan niet en bel direct 1-1-2. Liever een keer te veel dan te weinig. Heeft u informatie over de brandstichtingen? Of heeft u beelden in bezit of gezien op social media? Deel deze informatie dan met de politie via 0900 8844. Alle informatie die het onderzoek kan helpen is welkom. Het is ook mogelijk om dit anoniem te doen via Meld Misdaad Anoniem. Bel dan naar 0800 7000.