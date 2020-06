Politie zoekt getuigen van beroving Rivierenlaan

Het slachtoffer reed die zaterdagmiddag met een vriend op zijn scooter toen zij een groep van zes personen passeerden. Binnen deze groep bevonden zich ook bekenden van het slachtoffer en zijn vriend. De groep blokkeerden de doorgang waardoor het slachtoffer en zijn vriend niet verder konden rijden. Het slachtoffer werd van zijn scooter getrapt en belandde op de grond waarna hij werd mishandeld. Toen de mishandeling stopte werd zijn zwarte pet met aan de voorzijde witte opdruk met het woord ICON van het merk Dsquared afgepakt.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan. Korte tijd later werden een 16-jarige jongen uit Berkel en Rodenrijs en een 19-jarige man uit Den Haag aangehouden.

Beiden zullen in juli en augustus voor de rechter verschijnen om verantwoording af te leggen.

Getuigen

De recherche doet onderzoek naar deze beroving en is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben in de omgeving van de Rivierenlaan in Pijnacker. Heeft u tips? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of maak anoniem een melding via 0800-7000.