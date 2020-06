81-jarige Hellevoeter oog in oog met indringers

De man werd wakker van het geluid en toen hij poolshoogte nam, zag hij de mannen beneden aan de trap. Ze riepen dat hij boven moest blijven terwijl ze zijn huis doorzochten. Korte tijd later gingen ze er vandoor met persoonlijke bezittingen, waaronder sieraden. De bewoner raakte gelukkig niet gewond en drukte de alarmknop van de thuiszorg. Zij alarmeerden de politie. Agenten zijn er direct naar toe gegaan maar trof het tweetal niet meer aan. De forensische opsporing heeft sporen veiliggesteld.



Informatie?

Het signalement van de daders is beperkt, maar misschien zijn er toch mensen die iets hebben gezien zondag op maandagnacht tussen 3.30 en 4 uur. De mannen droegen donkere kleding en zwarte bivakmutsen. Ze hebben een tenger postuur. Heeft u informatie? Bel 0900-8844 of vul onderstaand formulier in. Anoniem melden kan ook via 0800-7000.