Heler motorfiets aangehouden na achtervolging

Agenten hebben met een machtiging de woning van de verdachte binnengetreden omdat het vermoeden bestond dat de gestolen motor daar zou staan. gestolen goederen in beslag te nemen. Daar troffen zij inderdaad de gestolen motor aan en goederen ten behoeve van een hennepkwekerij. De motor en de goederen zijn in beslag genomen. Een 52-jarige bewoner is aangehouden omdat hij de agenten niet in de woning binnen wilde laten. Beide verdachten zitten vast voor verhoor en verder onderzoek.