Man aangehouden na incident in woning

Agenten kregen rond 09.20 uur een melding van een incident in een woning in de wijk Oud-Sabbinge. Een man was de woning binnengedrongen. Er ontstond een worsteling waarbij het slachtoffer en de verdachte gewond zijn geraakt. De verdachte is aangehouden. Mogelijk is de aanleiding een al langer lopend conflict. De politie doet nader onderzoek naar het incident.