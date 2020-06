Samenwerking getuige en politie leidt tot aanhouding

Zondag 21 juni 2020 om 21.10 uur kwamen er meerdere telefoontjes binnen bij het Operationeel Centrum dat er op de Loevensteinlaan een aanrijding had plaatsgevonden. Een auto zou tegen een geparkeerde auto zijn gereden en de bestuurder zou zijn weggerend. De bijrijder zou nog in de auto zitten. Politie-eenheden werden die kant op gestuurd. Toen kwam er een telefoontje binnen van een getuige die achter de verdachte aan was gelopen. Hij had gezien dat de verdachte zijn opvallende T-shirt uit had gedaan en had weggegooid. Hij liep nu in een wit shirt. De getuige achtervolgde de verdachte terwijl hij contact hield met de meldkamer. Korte tijd late konden toegesnelde agenten de 28-jarige man uit Polen, zonder bekende verblijfplaats in Nederland, aanhouden. Aan het bureau weigerde hij mee te werken aan een ademanalyse. Daarmee riskeert hij de maximale straf te krijgen voor het rijden onder invloed. De auto van de verdachte is getakeld voor onderzoek en de verdachte is ingesloten aan het bureau.