Meetbare diversiteit politie is stabiel

Bij de politie werken meer dan 65.000 mensen. In absolute aantallen vertrekken de komende jaren veel medewerkers, onder meer door de vergrijzing. Maar vergeleken met andere organisaties gaan bij de politie in het algemeen relatief weinig medewerkers weg. De samenstelling van het totale personeelsbestand kan daardoor ook maar langzaam veranderen. Gemiddeld kwamen er de afgelopen jaar zo’n 4 % nieuwe politiemedewerkers bij en stroomde ook 4% uit. De overige 96 procent van het personeelsbestand houdt dus dezelfde samenstelling.

In sectoren waarin het verloop groter is, zijn er meer kansen om bijvoorbeeld meer vrouwen of mensen met een migratieachtergrond in dienst te nemen. In het bedrijfsleven ligt de uitstroom veelal rond de 10% of hoger en ook in de publieke sector is de uitstroom over het algemeen hoger dan bij de politie.