Onderzoek naar brand 5G- zendmast in Rijswijk (GLD)

Het is niet de eerste keer dat deze brandmast in de brand stond, de afgelopen maanden was het twee keer raak. Op donderdag 16 april werd er melding gedaan door monteurs die werkzaamheden aan het verrichten waren aan de zendmast. Vermoedelijk is er geprobeerd brand te stichten op één van de voorgaande dagen. Het in brand steken van een de zendmasten is erg zorgelijk. De eventuele impact van de uitval van zendmasten kan grote gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor het telefoonnetwerk, waardoor de bereikbaarheid van hulpdiensten in gevaar komt. De politie doet al een tijd lang onderzoek naar de toedracht van deze branden. Het is van groot belang om deze brandstichtingen te doen stoppen.

2020285785 SvD