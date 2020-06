Getuigen gezocht van autobrand

Even na middernacht werd gemeld dat een auto in brand stond op de Mariënstein. Hoewel de brand snel onder controle was, liep ook een ander voertuig schade op. De politie vermoedt brandstichting en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets verdachts gezien op dinsdag 23 juni tussen 00:15 en 00:45 uur in de omgeving van de Mariënstraat dat de politie mogelijk kan helpen in dit onderzoek? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem Anoniemvia 0800-7000.

