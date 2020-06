Mishandeling handhaver

Omstreeks 20.25 uur hielden twee handhavers toezicht in Haarlem. Zij kregen een melding van jeugdoverlast op het Marsmanplein. Ter plaatse troffen zij een grote groep jeugd aan. Toen zij de groep wilden aanspreken kwam de verdachte vanuit een andere richting op hen af lopen. De man liep te schreeuwen en spuugde op de grond. Toen de handhaver met de man in gesprek wilde gaan, drong deze zich aan hem op en kwam hij al schreeuwend vlak voor hem staan.



Nadat de handhaver eerst was weggestapt, vervolgens de man had verzocht afstand te houden en hem enkele malen had weggeduwd, haalde de steeds weer terugkomende verdachte hard uit. Hij raakte de handhaver op een arm. Hierop werd de man aangehouden en overgedragen aan de inmiddels gewaarschuwde politie. De man bleef zich fysiek verzetten tegen zijn aanhouding en is na overmeestering geboeid afgevoerd naar het politiebureau.



Onacceptabel

De politie vindt agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak onacceptabel. Niet alleen politiebeambten maar ook handhavers hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen ambtenaren wordt niet getolereerd.



De verdachte zal zich op een later moment voor de politierechter moeten verantwoorden.



2020128928