Zware mishandeling Scheveningen in Team West

Zware mishandeling Strandweg | Scheveningen

Op zaterdagavond 13 juni rond 22.30 uur vond op de Strandweg een zware mishandeling plaats. Het slachtoffer werd die avond rond 22.00 uur op zijn scooter op de Scheveningseslag in Den Haag bijna aangereden door een zwartkleurige Volkswagen Golf GTI. Toen de bestuurder van de scooter de bestuurder van de Volkswagen daarover aansprak werd deze hard op zijn kaak geslagen. Op de Strandweg ter hoogte van de Keizerstraat kwamen de beide mannen elkaar weer tegen en ontstond er opnieuw een discussie. De bestuurder van de auto die eerder had geslagen sloeg de scooterrijder wederom, maar nu met een hard voorwerp. Het slachtoffer raakte hierbij zwaar gewond aan zijn oog en moest worden vervoerd naar het ziekenhuis. In de uitzending wordt een getuigenoproep gedaan.



Aantreffen sieraden | Wassenaar

Bij een onderzoek naar meerdere woninginbraken in Wassenaar zijn bij een verdachte verschillende van diefstal afkomstige voorwerpen en sieraden aangetroffen. In de uitzending worden deze sieraden getoond. Ook zijn deze sieraden te vinden op politie.nl



Diefstal geldkistje | ‘s-Gravenzande

Op dinsdag 26 mei rond 14.30 uur wordt bij een bloemenstalletje aan de Maasdijk in 's- Gravenzande een diefstal gepleegd. In de uitzending worden camerabeelden getoond van een man die met een groot voorwerp, waarschijnlijk een groot mes of hakbijl, het geldkistje van de plantenkar afslaat. Verder is te zien dat deze man samen met een andere man op een fiets wegrijdt in de richting van de Oranjesluis.



Diefstal uit garage | Maasland

Op woensdag 26 mei rond 04.00 uur heeft er in een garage aan Het Ambacht in Maasland een inbraak plaats gevonden. In de uitzending worden camerabeelden getoond van de inbreker. Op de camerabeelden is te zien dat deze inbreker, bedekt met handschoenen en een bivakmuts, het slot openbreekt. De inbreker steelt een aircovuller met een waarde van rond 5000,- euro.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



