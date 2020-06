3 verdachten aangehouden bij diefstal

Agenten ontvingen omstreeks 03:30 een melding van diefstal door vier mannen op een bedrijventerrein aan de Coenecoop in Waddinxveen. Het terrein werd afgezet door meerdere eenheden, waarna drie verdachten met inzet van de surveillancehonden zijn aangehouden. De vierde verdachte is niet aangetroffen. De recherche onderzoekt de zaak, de verdachten zitten vast voor verhoor.



Verdacht gedrag

Bent u getuige van een verdachte situatie? Ziet u verdacht gedrag of een strafbaar feit gebeuren? Is er direct hulp nodig? Meld het de politie. Wanneer u dan 112 belt, kan de politie wellicht heel snel een inbraak voorkomen of een inbreker op heterdaad aanhouden. Het bellen van 112 is bedoeld voor spoed. Dus niet alleen voor levensbedreigende situaties, maar zeker ook wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal. De politie beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om actie te ondernemen.