Politie waarschuwt voor diefstal fietsen en auto-inbraken

Walcheren - In juni zijn op Walcheren zeker 20 fietsen gestolen en 16 auto's opengebroken. Omdat we zijn beland in een periode van mooi weer, roept de politie juist nu op om verdachte situaties of verdachte mensen aan de kuststrook onmiddellijk via 112 bij de politie te melden.