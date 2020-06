Twee inbrekers buiten heterdaad aangehouden

De bewoner in de Stevenzandsestraat doet melding van een inbraak in zijn schuur, vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag. Camerabeelden wijzen uit dat er rond 2.30 uur twee personen in de schuur zijn geweest. Deze mannen hebben diverse gereedschappen meegenomen.

Naar aanleiding van de camerabeelden is er herkenning op een vermoedelijke dader. Agenten hebben de verdachte, een 49-jarige man uit Tilburg, maandagmiddag rond 18.00 uur buiten heterdaad op het Korvelpein aangehouden. Bij doorzoeking van de woning van de man hebben agenten diverse gereedschappen gevonden die vermoedelijk afkomstig waren uit het schuurtje. In de woning troffen agenten een 52-jarige man aan, hij is ook aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de inbraak.