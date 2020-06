Vuurwapen aangetroffen in brommer

Surveillerende agenten wilden een bromfiets controleren die rond 02.30 uur in de Dorpsstraat in Sint Willebrord reed. Ze probeerden de bestuurder te laten stoppen, maar die ging er, samen met zijn bijrijder, vandoor. Een korte achtervolging volgde. In de Dahliastraat kon de brommer aan de kant worden gezet door de politie. Inmiddels zat er nog maar één man op de scooter.

Het legitimatiebewijs van deze 31-jarige man uit Sint Willebrord werd gevraagd, dit kon hij niet laten zien. Daarom deed een agent een identiteitsfouillering bij de man en ook keek hij in de buddy seat van de bromfiets. Daarin bleek een vuurwapen te liggen. Ook was het contactslot van de bromfiets verwijderd, het is dus mogelijk dat het voertuig van diefstal afkomstig is. Verder onderzoek zal dat moeten uitwijzen.

De 31-jarige man is aangehouden voor overtreding van de Wet Wapens en Munitie en voor heling van de bromfiets. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij dinsdag wordt gehoord. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat het aangetroffen vuurwapen niet echt is.