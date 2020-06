Man aangehouden voor schieten met luchtdrukgeweer

Vanuit het raam van zijn woning zou de verdachte met luchtdrukgeweer op de auto hebben geschoten. Niemand raakte gewond, maar de auto was wel licht beschadigd. Nadat de politie ter plaatse kwam, werd geprobeerd om de man naar buiten te praten. Toen hij nergens op reageerde is uiteindelijk besloten om het Arrestatieteam in te zetten. Deze wisten de man binnen aan te houden. Hij is meegenomen voor verder onderzoek. Het luchtdrukgeweer is in beslag genomen.