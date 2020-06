Politie houdt verdachte van overvallen aan

Op 15 maart van dat jaar overvallen twee mannen met bivakmutsen een zonnestudio in Oss. Zij maken daarbij een kaasalade buit. Niemand raakt gewond. Een maand later, op 14 april, overvallen drie mannen een woning in Uden. Zij worden uiteindelijk verjaagd door de bewoners en maken geen buit.

In beide gevallen startte de politie een uitgebreid onderzoek. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de 19-jarige man. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. Bij de woningoverval in Oss vermoedden we nog altijd een mogelijk verband met een ontvoering in Oss in februari 2019. Uit verder onderzoek zal moeten blijken of de nu aangehouden verdachte hier ook een rol in speelde.

De politie sluit in de drie lopende onderzoeken meerdere aanhoudingen niet uit.