Getuigen gezocht van schietincident Maastricht

De Hoge Weerd is een drukke verbindingsweg tussen Maastricht en Gronsveld / Eijsden. Mogelijk dat automobilisten of fietsers iets hebben meegekregen van het schietincident of de auto’s zien vertrekken. De politie komt graag in contact met deze mogelijk belangrijke getuigen in het belang van het onderzoek.

Iets u iets gezien? Deel deze informatie met de politie via 0900 – 88 44. Ook kunt u eventuele beelden delen via onderstaande tipformulier of www.politie.nl/upload Anoniem informatie delen kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).