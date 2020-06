Opnieuw aanhoudingen in onderzoek naar schietincident

Het onderzoek naar de aanleiding voor het schietincident is nog in volle gang. Burgers die beschikken over foto’s of camerabeelden worden vriendelijk gevraagd om deze te delen. Recherche roept getuigen op om informatie te delen. Deel informatie met de politie via 0900 – 88 44. Ook kunt u eventuele bewakingsbeelden delen via onderstaande tipformulier of www.politie.nl/upload Anoniem informatie delen kan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).