Inspectie: heb aandacht voor verwachting zedenslachtoffer

Jaarlijks melden zich bijna 5.000 mensen als slachtoffer van een zedenmisdrijf. De impact van het misdrijf op het slachtoffer en diens omgeving is vaak groot en daarom is het van belang dat de politie er voor de slachtoffers is en hen zo goed mogelijk helpt. De Inspectie J&V onderzocht in welke mate de ruim 600 gespecialiseerde zedenrechercheurs daarin slagen.

Hoewel de inspectie vaststelt dat slachtoffers over het algemeen tevreden zijn, concludeert zij ook dat zedenrechercheurs meer aandacht moeten hebben voor de verwachtingen en behoeften van slachtoffers. Sommige slachtoffers gaf aan dat zij zich gestuurd voelden om geen aangifte te doen, zich onvoldoende geholpen voelden en te weinig op de hoogte werden gehouden over de voortgang van hun zaak.

‘De conclusies van de inspectie herkennen we’, zegt zedenspecialist Lidewijde van Lier. ‘De Inspectie deed onderzoek naar de bejegening van zedenslachtoffers in zaken over de periode van begin 2017 tot medio 2018. Een aantal incidenten in die periode was niet alleen voor de inspectie aanleiding om een onderzoek te doen, maar ook reden voor de politie om nog eens goed te kijken naar het proces rond zedenmisdrijven.’

Het informatieve gesprek leidt soms tot onvrede bij slachtoffers. ‘Het risico bestaat dat mensen het gevoel krijgen dat ze een bepaalde kant op worden geduwd. Richting het niet of juist wel doen van aangifte’, zegt Van Lier. ‘Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling van het informatieve gesprek. Het doel is mensen vertellen wat ze kunnen verwachten van een aangifte, van het proces dat volgt. We vinden het belangrijk dat mensen hiervan op de hoogte zijn. In het verleden hoorden we nog wel eens: als ik dit van tevoren allemaal had geweten… Dat willen we voorkomen.’

Ook rond de bedenktijd na het informatieve gesprek bleek bij zowel slachtoffers als bij zedenrechercheurs soms onduidelijkheid te bestaan. Van Lier: ‘We zijn in de zomer van 2018 bij alle zedenteams in het land langs gegaan voor uitleg over het goed voeren van een informatief gesprek en het hanteren van de bedenktijd. De bedenktijd is in het leven geroepen voor zedenzaken waarin het slachtoffer en de verdachte bekenden van elkaar zijn. Seksueel misbruik is ingrijpend, maar een beslissing over het doen van aangifte kan ook ingrijpend zijn. Als de verdachte bijvoorbeeld een familielid is, staat het slachtoffer vaak voor dilemma’s: welke gevolgen heeft dit voor de familiebanden, word ik wel geloofd.’

Bij de zedenteams wordt de komende tijd opnieuw aandacht gevraagd voor de toon van het informatieve gesprek. Van Lier: ‘Die moet neutraal zijn. Als je erg de nadruk legt op de nadelen of juist op de voordelen van een aangifte kan dat sturend overkomen. Dat is niet de bedoeling. Het slachtoffer bepaalt wat hij of zij wil, niet wij. Lastig is het wel om helemaal weg te blijven bij sturing. Het blijft mensenwerk en dat is het mooie en tegelijk het moeilijke van ons vak.’

Van Lier vindt het belangrijk dat er tijdens het proces goed wordt doorgevraagd naar de verwachtingen en behoeften van het slachtoffer. ‘Je kunt iemand dan beter helpen of in elk geval vertellen welke verwachtingen we kunnen waarmaken en welke niet. Dat biedt iemand duidelijkheid. Maar er zullen altijd gevallen zijn waarin we niet aan iemands verwachtingen kunnen voldoen. We zijn rechercheurs en moeten aan waarheidsvinding doen. Wat wij in dat kader doen botst soms met de verwachtingen of de wensen van een slachtoffer.’

Om mensen beter te informeren over het proces in zedenzaken heeft de politie onlangs een animatievideo ontwikkeld, die mensen op internet kunnen vinden. Ook wordt een proef gestart, waarbij het slachtoffer na het informatieve gesprek wordt doorverwezen naar een slachtofferadvocaat. ‘De ontwikkelingen binnen het zedendomein staan nooit stil,’ zegt Van Lier. ‘Het inspectierapport geeft daaraan een nieuwe impuls, met als uiteindelijk doel dat we slachtoffers van zedendelicten, binnen onze mogelijkheden, zo goed mogelijk helpen.’

Zo’n 15 miljoen euro van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat daar de komende jaren bij helpen, is de verwachting van Van Lier. ‘Door een toename van zowel het aantal zaken als de complexiteit ervan is de werkdruk voor zedenrechercheurs de afgelopen jaren flink toegenomen. Voor slachtoffers betekent dat langere wachttijden. Met het extra geld kunnen straks zo’n negentig nieuwe collega’s aan de slag.’