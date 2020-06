Vrouw overleden aangetroffen in huis

We zien dat er veel vragen zijn over de toedracht. Dit zal uit het onderzoek moeten blijken en de politie is hier nog druk mee bezig, zowel in de woning als in de buurt. Tot die tijd zal de woning bewaakt worden. Dat doen we om te voorkomen dat eventuele sporen niet verstoord worden.

Als er mensen zijn die de bewuste avond iets opvallends gehoord of gezien hebben, horen we dat graag. Tips doorgeven kan via 0900-8844 of via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020289464 JS