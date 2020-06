Gedwongen prostitutie vijf aanhoudingen

Oost-Nederland - In een onderzoek naar mensenhandel en gedwongen prostitutie heeft de politie Oost-Nederland de afgelopen tijd vijf verdachten aangehouden. Het team mensenhandel kwam de verdachten op het spoor nadat slachtoffers hulp in wisten te schakelen. Twee hoofdverdachten worden ervan verdacht twee vrouwen (23 en 42 jaar) in een periode van ongeveer 4 maanden te hebben uitgebuit door ze gedwongen te laten werken in de prostitutie. Dat gebeurde in verschillende hotels en woningen in Nederland.