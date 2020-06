Gestolen motoren in Mijdrecht

De politie kreeg een melding dat er gestolen motoren in het desbetreffende pand zouden staan. Ook zouden hier gestolen motoren worden gedemonteerd. Vandaag is de politie gaan kijken in het pand, en bleek de tip hout te snijden. Er zijn 5 deels gedemonteerde motoren in beslag genomen die als gestolen stonden geregistreerd. Ook zijn er diverse motoronderdelen in beslag genomen, waaronder 4 motorblokken,

Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet verder onderzoek naar deze zaak. Heeft u een tip die kan bijdragen aan het onderzoek? Dan komen we graag met u in contact. Dat kan via onderstaand meldformulier of bel 0900 8844. Anoniem melding doen kan ook. Alvast bedankt!