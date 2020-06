Getuigen gezocht beroving Dorser

De vrouw kwam aangefietst vanaf de Landweg en stapte op de Dorser van haar fiets. Ze zag een man op haar aflopen. De man beroofde de vrouw met geweld. Hij ging ervandoor in de richting van de Landweg.

Signalement verdachte man

1.85-1.90 meter lang

Smal/tenger postuur

25-30 jaar oud

Donkere kleding

Donkere pet

Zwarte sokken

Hoge schoenen

Zwarte handschoenen.

Help mee met politieonderzoek

Heeft u gezien wat er op 23 juni is gebeurd? Heeft u misschien camerabeelden? Of heeft u andere informatie die kan bijdragen aan het politieonderzoek? Wij komen graag met u in contact. Vul onderstaand meldformulier in, bel 0900 88 44 of meld misdaad anoniem.