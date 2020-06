Twee aanhoudingen voor drugslab Eemnes

Ontmanteling drugslab

Op 16 februari kreeg de politie een melding die leidde naar een perceel aan de Te Veenweg Zuid in Eemnes. In twee schuren op het perceel troffen we diezelfde dag een drugslaboratorium aan waar synthetische drug geproduceerd werden. Het lab is ontmanteld en spullen zijn in beslag genomen. Het onderzoek werd voortgezet.

Aanhoudingen

Op 16 februari werd al een 66-jarige man uit Den Haag aangehouden. Vandaag, op 24 juni, zijn nog eens twee mannen aangehouden. Het betreft hier een 58-jarige man uit Moordrecht en een 43-jarige man uit Zwartewaal.

Onderzoek

Bij het onderzoek waren allerlei specialisten van de politie betrokken, waaronder het basisteam en de districtsrecherche, de forensische opsporing en de milieupolitie. De LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) heeft het lab ontmanteld.