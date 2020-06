Autobanden in brand op circuit

De politie en de brandweer kwamen tegelijkertijd aan en de brandweer had de brand snel onder controle. Wel bleef het na het blussen, nog flink naroken en werden enkele huisjes van een nabijgelegen vakantiepark uit voorzorg ontruimd. De brandweer haalde uiteindelijk met een shovel de banden uit elkaar gehaal en bluste deze na.

Het gaat hier vermoedelijk om brandstichting. De politie doet onderzoek naar deze mogelijke brandstichting en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Of anoniem via 0800-7000.

2020129947