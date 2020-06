Tweede verdachte aangehouden in onderzoek naar overleden man in Zwaag

Het slachtoffer werd op Eerste Paasdag levenloos aangetroffen in zijn woning aan het Ridderspoor in Zwaag. Nadat onderzoek uitwees dat de man door een misdrijf om het leven was gekomen, heeft de politie een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) opgestart. Al eerder werd in het onderzoek een 62-jarige inwoonster van de gemeente Hoorn aangehouden. Zij is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit in voorlopige hechtenis.



Aan de verdachte zijn beperkingen opgelegd, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Nu het een lopend strafrechtelijk onderzoek betreft en verdachte in beperkingen zit, worden over de inhoud van het onderzoek op dit moment geen nadere mededelingen gedaan.