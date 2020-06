Vier aanhoudingen na handhavingsactie

Aan de integrale actiedag namen medewerkers van de omgevingsdiensten van de gemeenten Westland, Rotterdam, Brielle, Schiedam en Maassluis deel, samen met politie, douane, Inspectie SZW, Openbaar Ministerie, belastingdienst, NVWA en UWV. De actiedag werd georganiseerd op basis van informatie die de RIEC’s (Regionale Informatie en Expertise Centra) uit Den Haag en Rotterdam hadden verzameld over ondermijnende activiteiten in de eerder genoemde gemeenten.

Integrale controle in 25 panden

Bij de actiedag werd bij in totaal 25 panden een integrale controle uitgevoerd. Hierbij lag de focus op onder meer witwassen, verdovende middelen, leegstaande panden, illegale huisvesting van arbeidsmigranten, fiscale misstanden. Agenten van de politie-eenheden Den Haag en Rotterdam doorzochten drie woningen en drie bedrijfspanden. Hierbij werden onder meer speurhonden ingezet. Ook op andere plekken in het land deed de politie op basis van de informatie instappen.



Twee aanhoudingen Naaldwijk

In de gemeente Westland hielden agenten twee mannen ( 50 en 59 jaar) uit Naaldwijk aan als verdachten van betrokkenheid bij witwassen en productie en handel in hennep(teelt). Zij worden vrijdag 26 juni voorgeleid voor de rechter-commissaris.

Aanhoudingen Steenwijk en Schiedam

In Steenwijk hielden agenten een 42-jarige man uit Tuk aan op verdenking van betrokkenheid bij hennepteelt. Op diezelfde grond hielden agenten in Schiedam een 50-jarige Schiedammer aan.

Wapens, hennep en cash geld

Tijdens de doorzoekingen troffen agenten diverse verboden wapens aan, waaronder een geweer. In Naaldwijk vond de politie een hennepdrogerij met 220 planten en diverse goederen voor het optuigen van kwekerijen, zoals lampen en ventilatoren. Ook werd een ontmantelde hennepkwekerij aangetroffen en dertig ampullen hennepolie. In Schiedam vonden agenten een kwekerij met 400 hennepplanten en in Steenwijk een kwekerij met 1200 planten en 200 stekken. In totaal werden tienduizenden euro’s aan contant geld in beslag genomen.

Overige resultaten

Tijdens de actiedag constateerden alle deelnemende instanties overtredingen. Deels leidt dit tot aanvullende onderzoeken, deels zijn al direct boetes of maatregelen opgelegd. Zo hebben gemeenten na de vondst van een hennepdrogerij en –kwekerij onder meer drie bestuurlijke spoedsluitingen in gang gezet voor twee panden in Naaldwijk en een pand in Schiedam. Naar aanleiding van de controles gaat de belastingdienst nader onderzoek doen naar twee ondernemingen, deelde de NVWA twee boetes uit aan een horecagelegenheid in Hoek van Holland en trof de douane 20 pallets onveraccijnsde frisdrank aan in Naaldwijk. De politie sluit niet uit dat er de komende periode nog meer aanhoudingen volgen.

Samen tegen ondermijning

De overheid pakt ondermijning gezamenlijk aan. Door deze gezamenlijke aanpak kan de overheid bijvoorbeeld strafrechtelijk vervolgen, illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en openstaande belastingen innen. Zo wordt de onaantastbaarheid van criminelen doorbroken en maken we wijken en buurten weer veiliger.