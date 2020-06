Getuigen zware mishandeling Van Aalstlaan gezocht

Nadat agenten een melding kregen van een vechtpartij, troffen zij ter plaatse het slachtoffer aan. Ook stond er een beschadigde auto tegen een boom. Omstanders vertelden dat het slachtoffer werd geslagen door een andere man, mogelijk na een ruzie. Deze man ging er na de mishandeling vandoor met een voertuig en reed vervolgens tegen een boom. De verdachte kon ontkomen. Het slachtoffer deed aangifte van vernieling en zware mishandeling.



Getuigenoproep

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen zijn geweest van de ruzie en mishandeling. Mogelijk is dit incident door omstanders gefilmd. Die beelden kunnen van belang zijn in het onderzoek en wil de politie graag hebben. Heeft u meer informatie of beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.