Controledag aanpak growshops

In Breda zijn controles geweest bij panden aan de Trekpot en de Haagweg. Aan de Trekpot is ruim anderhalve vrachtwagen vol met hennepgerelateerde goederen in beslag genomen. Ook is er 1 kilo hennep aangetroffen, deze is ook in beslag genomen.

In het pand aan de Haagweg is een volle vrachtwagen met hennepgerelateerde goederen in beslag genomen.